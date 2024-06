La missione di Slater è aiutare Webflowers a creare codice personalizzato nel modo più semplice e indolore possibile. * Codice personalizzato: sebbene Webflow offra una miriade di opzioni per i non programmatori, la sua architettura non sempre consente un'integrazione perfetta del codice personalizzato. Questa separazione, sebbene necessaria per la stabilità, limita la personalizzazione profonda. * Funzionalità: nonostante la sua robustezza, Webflow non ha tutte le risposte. Alcune esigenze specifiche, siano esse estetiche o funzionali, potrebbero non essere soddisfatte dagli strumenti interni della piattaforma. * Compatibilità: ogni aggiornamento di Webflow porta la sua parte di nuove funzionalità. Ma questo significa anche che il codice personalizzato deve essere rivisto e adattato, garantendo che la funzionalità rimanga intatta. * Sicurezza: l'aggiunta di codice esterno è sempre rischiosa. Ogni linea deve essere esaminata attentamente per garantire che non vengano introdotte backdoor o vulnerabilità. * Competenza: Webflow è stato progettato per essere accessibile, ma l'aggiunta di codice personalizzato richiede una certa esperienza. Un errore potrebbe compromettere l'integrità del sito. * Volume del codice: i limiti quantitativi di Webflow sull'aggiunta di codice a volte possono ostacolare le ambizioni anche degli sviluppatori più audaci. * Verifica del codice: la fase di test è fondamentale per qualsiasi progetto. L'obbligo di pubblicare il sito per ogni test può essere dispendioso in termini di tempo e scoraggiante, soprattutto durante la fase di migrazione.

Sito web: slater.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Slater. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.