SlashDreamer è uno strumento AI che facilita la generazione di immagini direttamente all'interno della piattaforma Notion. Questo strumento è progettato principalmente per arricchire l'attrattiva visiva delle tue pagine Notion creando immagini su richiesta in base alle istruzioni fornite dall'utente. La funzionalità viene richiamata tramite un comando dedicato '/dream' seguito dalla descrizione dell'immagine richiesta. Ciò richiede a SlashDreamer di generare un'illustrazione adatta e di inserirla sotto il testo dell'utente. Il processo termina una volta completata la descrizione, segnalata dalla presenza di un punto. Lo scopo dello strumento è integrare perfettamente la generazione di immagini con Notion, rendendolo una risorsa indispensabile per gli utenti che desiderano creare pagine visivamente dettagliate e descrittive. Vale la pena notare che SlashDreamer sostituisce le istruzioni scritte con le immagini generate dall'intelligenza artificiale direttamente nell'interfaccia di Notion. Dal punto di vista tecnico, SlashDreamer utilizza modelli avanzati di apprendimento automatico tra cui Stable Diffusion e Dalle-E per generare immagini. Sebbene il servizio venga pagato per coprire i costi computazionali, i diritti sulle immagini generate vengono mantenuti dall'utente secondo i termini forniti da Stable Diffusion.

Sito web: slashdreamer.com

