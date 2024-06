Alternative - Skuuudle

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

Uno scraper per e-commerce semplice e intelligente, ideale per ricavare prezzi in tempo reale e risultati di ricerca da negozi online e mercati senza competenze di codifica. Utilizza la nostra app Web per pianificare i dati sui prezzi e sul venditore su base giornaliera. Utilizza la nostra API che t...