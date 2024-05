Skovik semplifica la gestione delle spese sia per i dipendenti che per i team finanziari. La nostra piattaforma riduce il tempo medio per completare una nota spese a soli 3 minuti e automatizza fino all'80% delle operazioni contabili con l'aiuto di flussi di lavoro intelligenti e conformità alle norme fiscali globali. La soluzione è ideale per le aziende e le imprese di medie dimensioni, nonché per le aziende in rapida crescita che richiedono una soluzione di gestione delle spese in grado di adattarsi a loro. A testimonianza di ciò, abbiamo oltre 1.000 clienti di questo tipo in oltre 50 paesi.

Sito web: skovik.com

