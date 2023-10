Satish Sir, attraverso Learn More Pro, sta lavorando per fornire alle persone informazioni di livello da base ad avanzato su software e hardware relativi al campo informatico attraverso i suoi corsi a un costo minimo. Satish Sir ha circa 16 anni di esperienza nell'insegnamento nel campo dei computer, in cui ha insegnato educazione informatica a più di 40.000 studenti in istituti di informatica offline per 14 anni e a più di 65.000 studenti attraverso il suo Learn More Pro online. Ho svolto il lavoro di dare.

Sito web: skillcourse.in

