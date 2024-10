Alternative - Skello

Freshteam

freshworks.com

Freshteam è il software HR intelligente per le aziende in crescita. Con Freshteam puoi attrarre, assumere e inserire nuovi assunti, eliminare i dipendenti in uscita, gestire le informazioni sui dipendenti e il tempo libero, tutto in un unico posto. Freshteam aiuta ad attrarre e reperire i migliori t...