Sitenna UK

SaaS B2B per un'infrastruttura moderna per la distribuzione e la gestione dei siti. Le infrastrutture moderne (inclusi il wireless 5G e la ricarica dei veicoli elettrici) hanno un problema. Sebbene gli analisti sostengano una crescita esponenziale delle implementazioni nei prossimi anni, la verità è che il processo di acquisizione e gestione del sito è attualmente manuale, arcaico e doloroso. Sitenna ha sviluppato un software per digitalizzare il processo riducendo l'acquisizione del sito dagli attuali 24 mesi a poche settimane. Lavoriamo con il settore immobiliare, gli enti locali, i fornitori di infrastrutture e gli operatori.

Sito web: sitenna.com

