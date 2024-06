Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sinkin su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SinkIn è una piattaforma che ospita modelli di diffusione stabili personalizzati e fornisce un'infrastruttura all'avanguardia per supportare i creatori di modelli. Consente agli utenti di accedere con Google, inviare e-mail o disconnettersi. Fornisce inoltre crediti agli utenti per acquistare modelli e parte della retribuzione va ai creatori di modelli per supportare il loro lavoro. Attualmente, SinkIn ospita sei modelli, vale a dire DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 e Suzumehachi, con un totale di 2645, 435, 138, 123, 77 e 46 corse rispettivamente. La piattaforma consente agli utenti di visualizzare e acquistare i modelli e fornisce ai creatori di modelli una piattaforma per monetizzare il proprio lavoro.

Sito web: sinkin.ai

