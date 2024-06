Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Simple Icons su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Simple Icons è una raccolta di icone SVG gratuite per marchi e servizi popolari. Fornisce un'ampia libreria di oltre 3.195 icone che possono essere facilmente utilizzate in una varietà di progetti. Le icone sono disponibili per il download nei formati SVG, SVG colorati e PDF. Il sito Web include anche linee guida sul marchio per alcune icone, fornendo indicazioni sull'utilizzo corretto e linee guida.

Sito web: simpleicons.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Simple Icons. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.