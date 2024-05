Simpl è la principale rete di pagamento con 1 tocco in India, pensata per rendere i pagamenti invisibili e il denaro intelligente. Si impegna a semplificare e democratizzare la trasformazione digitale nel settore dei pagamenti. Essendo la principale piattaforma di esperienza del consumatore in India, Simpl ha la missione di consentire ai commercianti di costruire relazioni di fiducia con i clienti, una transazione alla volta. Con oltre 26.000 commercianti disponibili e milioni di utenti fidati in tutta l'India, Simpl prevede di creare un'esperienza di pagamento digitale inclusiva per l'India che rafforzi e promuova la fiducia tra i commercianti e i loro clienti. Simpl fornisce una soluzione full-stack per la conversione dell'e-commerce. Consente ai commercianti di offrire ai clienti il ​​pagamento con un solo tocco, la protezione dell'acquirente e la possibilità di pagare in seguito per consentire loro di sentirsi sicuri e fidati quando fanno acquisti online. Attraverso Simpl, i commercianti possono offrire ai consumatori un'esperienza utente facile, sicura e intuitiva.

Sito web: getsimpl.com

