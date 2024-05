Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Simon Sinek su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Questo è il nome della piattaforma di formazione alla leadership e sviluppo dei dipendenti creata da Simon Sinek. Offerte per le aziende: programmi di team building, keynote e workshop, lezioni private, The Optimism Library, WHY coaching individuale, istruttori Optimist. Offerte per privati: Biblioteca dell'ottimismo, lezioni online dal vivo (ad es. L'arte di presentare, Come costruire relazioni forti sul lavoro, Trova il tuo PERCHÉ), Libri di Simon Sinek (Inizia con il perché, Gioco infinito, I leader mangiano per ultimi, ecc.) , Ottimismo Contenuti stampa (podcast, video, citazioni, storie e articoli).

