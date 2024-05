Simms Fishing

Simms è stata fondata nel 1980 dal pescatore visionario e guida fluviale di lunga data John Simms. Dopo aver trascorso decenni offrendo ai clienti esperienze che cambiano la vita sui fiumi più maestosi del mondo, John si rese conto che i trampolieri disponibili in quel momento non erano all'altezza del compito di mantenere le persone che stava guidando asciutte, comode e sicure sul fiume. Non importa le guide che, come lui, vivevano e respiravano lo sport più di 150 giorni all'anno. Così, ha iniziato a creare prodotti degni di una nuova generazione di pescatori che, come lui, volevano uscire in acqua prima e rimanere fuori più a lungo con qualsiasi tempo. Che tu sia una guida esperta o un bambino che prende il suo primo cast dal molo di famiglia. Che le tue acque domestiche siano la baia di Tokyo o la baia di Bristol. Che tu tiri una barca alla deriva o un impianto pronto per i tornei, Simms si impegna ad abbassare le barriere che si ergono tra i fiumi, i laghi e le acque aperte del mondo e coloro che ascoltano la loro chiamata.

