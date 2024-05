Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Silicon Valley Bank su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La Silicon Valley Bank (SVB), una divisione della First Citizens Bank, è la banca delle aziende e degli investitori più innovativi del mondo. SVB fornisce servizi bancari commerciali e privati ​​a privati ​​e aziende nei settori della tecnologia, delle scienze della vita e della sanità, del private equity, del capitale di rischio e del vino di alta qualità. SVB opera in centri di innovazione in tutti gli Stati Uniti, soddisfacendo le esigenze uniche dei suoi clienti dinamici con profonde competenze, intuizioni e connessioni nel settore. La società madre di SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) è una delle 20 principali istituzioni finanziarie statunitensi con un patrimonio di oltre 200 miliardi di dollari. Prima Banca dei Cittadini, membro della FDIC.

svb.com

