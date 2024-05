Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SignalZen su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SignalZen è una soluzione di chat dal vivo per il tuo sito web che ti consente di parlare con i visitatori del tuo sito web direttamente da Slack. Configurando un account su SignalZen e inserendo un piccolo pezzo di codice HTML nel codice del tuo sito web, inizierai a ricevere sessioni di chat dai tuoi clienti online su Slack. Questa app Slack ti consente di parlare con i visitatori del tuo sito web in tempo reale e in 2 modi di integrazione: tramite canali di chat dedicati o thread in un unico canale.

Sito web: signalzen.com

