The new go-to email platform for your SaaS Here’s why: easily create, integrate, send, automate, and analyze your emails. Sidemail comes packed with templates for any scenario and functionality to let you hit the ground running — in minutes. Meaning, you get to focus on what you do best, while your whole email game is as simple as making a cup of coffee.

Categorie :

Sito web: sidemail.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sidemail. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.