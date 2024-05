Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Sendo su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La nuova API SMS per gli sviluppatori. Stiamo rendendo facile, economico e divertente per le startup sfruttare nuovamente gli SMS. Inizia in pochi minuti con documenti semplici e un dashboard eccezionale.

Sito web: sendo.dev

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Sendo. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.