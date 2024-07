Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Seek AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Seek AI è un'interfaccia in linguaggio naturale per interrogare dati strutturati. Fai domande in un inglese semplice e Seek interrogherà i dati e ti fornirà le risposte che stai cercando. I team di dati diventano approvatori ed editor SQL per verificare facilmente che agli utenti aziendali vengano fornite informazioni accurate. Seek gestisce i dati banali in modo che i team di dati possano svolgere un lavoro significativo in modo più rapido ed efficace. Con un grafico della conoscenza ad autoapprendimento e un'interfaccia conversazionale intuitiva che si adatta agli utenti aziendali e ai membri del team di dati più tecnici, Seek aiuta le aziende a ottenere risposte rapidamente.

