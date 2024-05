Scratchpay è un servizio finanziario fornito da Scratch Financial, Inc. che ospita i propri carichi di lavoro sull'infrastruttura cloud pubblica di Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay è una startup statunitense che fornisce prestiti a privati ​​per cure mediche (inizialmente da animale domestico e ora estesi anche alla persona). L'azienda è completamente integrata su GCP e dispone di un piano di supporto e servizi di Google. Scratchpay ospita tutti i servizi in GCP Cloud e la soluzione è pubblicamente in produzione da diversi anni. L'azienda migliora continuamente l'offerta di servizi. Molti servizi GCP diversi sono in uso attivo e altri sono in fase di valutazione. Scratchpay dispone di un team interno di esperti che lavora sullo sviluppo di software, sull'analisi dei dati e sullo sviluppo del business. L'azienda dispone anche di membri del team interni specializzati nella sicurezza delle informazioni, tuttavia nel team non sono presenti GCP dedicati o altri esperti di cloud computing. Sempre interessato a migliorare l'utilizzo dei servizi GCP seguendo le migliori pratiche e con particolare attenzione alla sicurezza e all'ottimizzazione, Scratchpay era alla ricerca di una valutazione della sicurezza condotta da un consulente esperto GCP.

Sito web: scratchpay.com

