Collabora più velocemente con i fornitori, riduci i costi e alimenta l'innovazione. Abbiamo ridefinito il modo in cui le aziende del settore delle scienze della vita collaborano con i fornitori. Presentazione della prima piattaforma in assoluto per i team di ricerca e sviluppo per armonizzare gli acquisti, la gestione dei fornitori e l'elaborazione dei pagamenti. Science Exchange potenzia l'outsourcing di ricerca e sviluppo per le principali aziende del settore delle scienze della vita a livello mondiale. Il nostro marketplace offre agli scienziati l'accesso all'innovazione e alla ricerca di cui hanno bisogno e la nostra piattaforma automatizza completamente l'outsourcing della ricerca e sviluppo dalla fonte al pagamento in modo che gli scienziati possano concentrarsi su ciò che amano: la scienza.

Sito web: scienceexchange.com

