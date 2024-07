Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SciAstra su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

SciAstra è la piattaforma pionieristica in India che aiuta gli studenti che aspirano a intraprendere una carriera nel campo della scienza e della ricerca. SciAstra riguarda la passione per la scienza, promuovendo un profondo apprezzamento per la ricerca, coltivando una mentalità scientifica e coltivando le capacità di pensiero critico negli studenti. SciAstra è stata fondata da ex studiosi ricercatori con la missione di guidare la generazione successiva perché non esisteva una piattaforma per aiutare gli studenti.

Sito web: sciastra.com

