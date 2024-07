Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Scene One su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Scene One è un software online per scrivere romanzi e libri. È dotato di un editor di testo semplice e intuitivo e gestisce tutte le scene e i progetti di scrittura. Il software funziona su vari dispositivi tra cui desktop, laptop, tablet e telefono, consentendo agli utenti di passare facilmente da un dispositivo all'altro. Funziona in un browser Web e non richiede installazione aggiuntiva sul dispositivo. Tutte le tue parole sono archiviate in modo sicuro nel cloud, garantendo l'accessibilità da qualsiasi luogo. Scene One offre diversi strumenti per la scrittura di libri, tra cui un contatore di parole per monitorare i progressi e impostare obiettivi di scrittura, e un assistente di scrittura AI che aiuta gli utenti a scrivere più velocemente e in modo più chiaro. Inoltre, fornisce una funzionalità wiki personalizzata per la costruzione del mondo in cui gli utenti possono creare profili dettagliati per i personaggi, gli oggetti, i luoghi della storia e tenere traccia di ogni menzione di questi elementi della storia. Altre caratteristiche importanti includono la possibilità di compilare ed esportare manoscritti come PDF o DocX, la pianificazione della storia e la gestione delle revisioni utilizzando la funzione "Save the Cat!" Beat Sheet Manager' e 'Revision Board' che aiuta gli utenti a tenere traccia delle note e dei promemoria su interi manoscritti o singole scene.

Sito web: sceneone.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Scene One. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.