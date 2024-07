Scarlett Panda è un'applicazione progettata principalmente per creare racconti personalizzati e contenuti educativi per bambini. Lo strumento utilizza l'intelligenza artificiale per generare narrazioni personalizzate con nomi, aspetti e universi scelti per i personaggi. L'applicazione è progettata per aiutare i bambini a impegnarsi nella lettura, espandere il proprio vocabolario e promuovere la creatività visualizzando se stessi e i propri interessi in vari ambienti narrativi. Oltre alla generazione istantanea di storie, offre storie programmate integrate da immagini di alta qualità. Ulteriori funzionalità dell'applicazione comprendono meditazioni personalizzate, avventure di apprendimento e ninne nanne. Le storie create possono essere utilizzate direttamente sull'app oppure possono essere trasformate in libri di fiabe di lungo formato per la visualizzazione o la stampa digitale. Lo strumento consente la personalizzazione fino a quattro caratteri, una moltitudine di immagini, note personalizzate e supporta 74 lingue. Un livello basato su abbonamento sblocca l'accesso a funzionalità più avanzate

Sito web: scarlettpanda.com

