Leader mondiali nel software di gestione dell'inventario. SalesBinder è il sistema di inventario basato sul Web moderno, più semplice da usare, più personalizzabile che ti piacerà davvero utilizzare. Essendo un sistema integrato completo, puoi mantenere tutto organizzato in tempo reale, dai conti dei clienti, ai potenziali clienti, agli ordini di acquisto, ai preventivi, alle fatture e molto altro. Integrazione con sistemi di terze parti come QuickBooks, Xero, WooCommerce, Zapier e molti altri. Crea le tue integrazioni utilizzando la nostra API completa. Non c'è niente da installare e la configurazione del tuo account richiede solo 30 secondi.

Sito web: salesbinder.com

