Gestisci il personale, le buste paga e le spese in un unico posto. Una soluzione facile da usare per la gestione dei dipendenti. Presenza del personale. Assumi personale. Stipendio anticipato. SalaryBook è un'app per la gestione delle buste paga, delle presenze dei dipendenti e delle spese per 60 milioni di PMI indiane. Le PMI vedono nella nostra app una soluzione completa per gestire la propria attività. A partire dall'integrazione fluida dei dipendenti fino alla gestione delle buste paga e delle presenze. La nostra app include alcune funzionalità interessanti come i selfie e il contrassegno delle presenze basato sulla posizione. Dì addio ai tradizionali sistemi di rilevazione presenze e sostituiscili con un semplice clic su un pulsante sull'app mobile SalaryBook.

Sito web: salarybook.co.in

