Roopairs è l'unica piattaforma moderna costruita per gli eroi della riparazione di cucine commerciali. Roopairs semplifica la comunicazione tra l'ufficio e il campo fornendo una suite di funzionalità per aumentare le entrate, che include: pianificazione, invio, gestione dei lavori, foto e documenti, app per tecnici sul campo, monitoraggio del tempo, gestione di attrezzature/garanzia, acquisti Ordini, inventario, stime, fatturazione e molto altro ancora! Roopairs è dedicato alle società di servizi commerciali perché comprendiamo che gestisci in modo diverso rispetto al servizio residenziale. Visita il nostro sito web e prenota una presentazione demo.

Sito web: roopairs.com

