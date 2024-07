RoomGPT è una piattaforma di interior design basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di riprogettare e trasformare virtualmente qualsiasi stanza utilizzando una sola foto. Le caratteristiche principali includono: * Riprogetta le tue stanze caricando una foto e sperimentando diversi stili e layout di design. La piattaforma è alimentata da una tecnologia AI avanzata. * Oltre 2 milioni di persone hanno utilizzato RoomGPT per riprogettare le proprie case, e molti hanno elogiato lo strumento per la sua facilità d'uso ed efficacia. * Le testimonianze degli utenti evidenziano come RoomGPT aiuta con l'indecisione durante la decorazione, ti consente di vedere le stanze in temi diversi prima di rinnovarle e fornisce un ottimo "reimaginer di foto delle stanze" basato sull'intelligenza artificiale. * La piattaforma è creata da Hassan ( [email protected] ) ed è alimentata dalle tecnologie AI Replicate e Bytescale. * RoomGPT mira a semplificare il processo di progettazione degli interni sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale per consentire agli utenti di sperimentare facilmente diversi stili di design e visualizzare le modifiche ai propri spazi.