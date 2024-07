RocketAI è una piattaforma SaaS che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le immagini dei prodotti e generare nuovi concetti di design per le attività di e-commerce. Consente alle aziende di migliorare le immagini dei propri prodotti con sfondi e contesto che aumentano la conversione in pochi secondi. RocketAI fornisce un'interfaccia web intuitiva per creare e modificare immagini di prodotti personalizzate, generare variazioni di prodotto in nuovi colori, stili e dimensioni e migliorare gli angoli dell'immagine, l'illuminazione e le impostazioni per aumentare la conversione del marketing e delle vendite. La piattaforma offre due piani – Standard ed Enterprise – a seconda dei requisiti dell'attività di e-commerce. Il piano Standard consente fino a 25 modelli personalizzati utilizzando le immagini del prodotto, mentre il piano Enterprise consente di perfezionare i modelli senza limiti e fornisce a più utenti il ​​supporto incluso. Con RocketAI, le aziende possono sfruttare l'intelligenza artificiale per risparmiare ore di ricerca e tempo di progettazione e potenziare le proprie attività creative.

Sito web: rocketai.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a rocketAI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.