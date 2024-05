RoboResponseAI è un chatbot AI personalizzato per le aziende. Alcuni punti salienti principali: * È un chatbot basato sull'intelligenza artificiale che può avviare conversazioni con i visitatori del sito Web e coinvolgerli per favorire conversioni. Pone domande pertinenti in base alle azioni dei visitatori e al contenuto della pagina. * Può aiutare con la generazione di lead, migliorando i tassi di conversione dei lead fino a 2,5 volte. Può anche aiutare con il reclutamento riducendo i tempi di screening telefonico del 95%. * Il chatbot può essere addestrato e avviato in soli 5 minuti utilizzando il contenuto del sito Web e i documenti aziendali. * Si integra con piattaforme popolari come Shopify, Wix, GoDaddy, Kajabi e altre. * È basato sulla tecnologia GPT di OpenAI, ma è personalizzato per casi d'uso aziendali, a differenza del ChatGPT per scopi generici. * RoboResponseAI offre alle aziende una versione gratuita per provarlo, con la possibilità di passare a piani a pagamento. * I casi d'uso chiave includono lead generation, coinvolgimento dei clienti, assistenza clienti, campagne pubblicitarie e campagne di reclutamento. * L'azienda evidenzia casi di studio e citazioni di clienti che elogiano il valore di RoboResponseAI nel migliorare l'esperienza dei clienti e semplificare le operazioni. In sintesi, RoboResponseAI mira a fornire una soluzione chatbot AI personalizzabile e facile da usare per aiutare le aziende ad automatizzare e migliorare varie funzioni rivolte ai clienti.

Sito web: roboresponse.ai

