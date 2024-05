Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per RoboHead su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

RoboHead è una soluzione software di gestione dei progetti, progettata per professionisti del marketing e creativi, per aiutare i team a concentrarsi sulle persone, sulle scadenze e sui risultati creativi. RoboHead ha tutto ciò di cui hai bisogno per creare lavori straordinari in un unico posto: pianificazioni, budget, risultati finali, prove online, sondaggi, report, gestione delle risorse e altro ancora.

Sito web: robohead.net

