Robofy è un versatile costruttore di chatbot AI progettato per l'integrazione del sito web. Offre la creazione di chatbot personalizzati, utilizzando il contenuto del sito Web per fornire risposte automatizzate alle domande dei visitatori. Robofy AI Chatbot opera formandosi sui contenuti del sito Web, inclusi documenti, PDF e pagine Web. Gli utenti possono inserire URL o digitare direttamente contenuti per la formazione, consentendo al chatbot di rispondere automaticamente alle query basate su questi dati. Robofy viene utilizzato principalmente per migliorare l'assistenza clienti sui siti Web. Fornendo assistenza automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risponde istantaneamente alle domande dei clienti, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento dell'utente. Robofy offre un widget chatbot con funzionalità personalizzabili come colori, lingua e posizionamento. Include funzionalità come cronologia chat, domande frequenti suggerite e risposte super rapide. La piattaforma offre anche un plug-in WordPress per una perfetta integrazione con i siti Web basati su WordPress. Robofy è progettato per una facile integrazione e utilizzo, senza carta di credito richiesta per il suo piano gratuito. Supporta la formazione automatica dei chatbot e fornisce opzioni per l'inserimento manuale dei contenuti a scopo di formazione.

Sito web: robofy.ai

