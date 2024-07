RivetAI è una piattaforma di flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale progettata per semplificare il processo di pre-produzione per scrittori, produttori e registi. Offre una gamma di funzionalità avanzate per sbloccare tutto il potenziale delle sceneggiature e assistere nella creazione di ottimi contenuti. Una delle sue caratteristiche principali è la copertura automatizzata della sceneggiatura, che fornisce un'analisi dettagliata di una sceneggiatura, inclusa una cronologia concisa, un riepilogo, commenti costruttivi, opere comparabili, generi e una rubrica di valutazione obiettiva. La piattaforma offre anche una funzione di riepilogo della sceneggiatura, semplificando le narrazioni complesse generando istantanee comprensibili delle sceneggiature che evidenziano i punti chiave e gli sviluppi della trama. La funzione di suddivisione dei personaggi di RivetAI fornisce descrizioni dettagliate e approfondimenti sui personaggi, aiutando le decisioni sul casting e lo sviluppo del personaggio. Lo strumento di budget potenziato dall'intelligenza artificiale aiuta nella pianificazione finanziaria generando stime di budget complete direttamente dalla sceneggiatura. Inoltre, è possibile generare programmi di ripresa efficienti in base alla sceneggiatura, ottimizzando l'allocazione delle risorse e riducendo i problemi logistici. La piattaforma dà priorità alla sicurezza con funzionalità all'avanguardia per proteggere il lavoro creativo e le informazioni riservate. Supporta script in più lingue, inclusi ma non limitati a inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, arabo, cinese e telugu. Gli utenti possono scegliere tra vari piani, incluso il piano Beta, che include report di copertura basati sull'intelligenza artificiale, riepiloghi della sceneggiatura, fogli di suddivisione dei personaggi, suddivisioni del budget stimato, programmi di riprese automatizzati ed esportazioni in PDF di tutti i report. La piattaforma offre anche funzionalità di invito degli utenti e di collaborazione ai progetti, oltre al supporto del servizio clienti. RivetAI mira a liberare la creatività fornendo strumenti in grado di gestire lavori pesanti, consentendo agli scrittori di concentrarsi sulla scrittura e ai produttori di concentrarsi sulla produzione di contenuti accattivanti.

Sito web: rivetai.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RivetAI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.