Rio consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute e stablecoin in 5 minuti o meno, utilizzando metodi di pagamento locali in LATAM. Abbiamo creato semplici API di pagamento e un iFrame in modo che le aziende possano integrarli e creare prodotti migliori e più efficienti per gli utenti LATAM (ad esempio pagamenti transfrontalieri, portafogli, rimesse, ecc.).

Sito web: riotransfer.co

