Rezku è il sistema di punti vendita di ristoranti più potente di oggi e altro ancora. Rezku viene fornito con tutto ciò di cui i concetti di servizi di ristorazione hanno bisogno per sviluppare la propria attività, inclusi ordini online in white label, reporting avanzato, gestione dell'inventario, integrazioni online di terze parti e gestione centralizzata degli ordini. Rezku è ricco di funzionalità, inclusi strumenti promozionali che hanno dimostrato di aumentare i tuoi profitti. Con coupon avanzati, vantaggi fedeltà e punti premio, programma di carte regalo e un'app di ordinazione personalizzata opzionale per smartphone. L'arma segreta di ristoratori esperti, Rezku è costruita per affrontare le vere sfide mondiali legate alla gestione di qualsiasi tipo di concetto di bar e ristorante. Rezku ti offre potenza e controllo senza precedenti che devi solo vedere e sperimentare di persona.

Sito web: rezku.com

