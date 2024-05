Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Reviving Mind su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Affrontare la solitudine e l’isolamento degli anziani. Affrontare una malattia cronica è un processo di isolamento e solitudine che, in ultima analisi, riduce l’aderenza medica e ha un impatto negativo sui risultati. Esistono oltre 100 condizioni croniche mortali poiché 1 americano su 2 vive attualmente con almeno 1 condizione cronica. Il sistema sanitario statunitense ha costi diretti per oltre 1 trilione di dollari. I tassi di adesione medica ai programmi terapeutici e alla medicina sono solo del 50% perché i pazienti si sentono soli, isolati e non supportati nel loro percorso verso la malattia cronica. Reviving Mind è un fornitore di telemedicina in rete che migliora i risultati clinici e l'adesione ai programmi per la popolazione senior Medicare e Medicare avvantaggiata che è afflitta da solitudine e malattie croniche. Ciò avviene attraverso un programma clinico e una piattaforma tecnologica innovativi e proprietari che integra gruppi virtuali, privati, curati e guidati da professionisti che possono arrivare fino a 8 pazienti con coaching di medicina dello stile di vita personalizzato e orientato agli obiettivi, automatizzato ma gestito da un fornitore autorizzato.

