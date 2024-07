Retomagic è un'app basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di generare opere d'arte originali e migliorare la qualità delle foto. L'app utilizza una tecnologia all'avanguardia per trasformare le descrizioni testuali in immagini visivamente sbalorditive. Fornisce inoltre agli utenti una gamma di stili e opzioni creativi, dal fotorealismo alla pellicola Kodak. Inoltre, Retomagic è in grado di far rivivere vecchie foto sfocate trasformandole in immagini HD nitide e chiare con un solo tocco. Viene fornito anche con un sistema di ricostruzione del volto in grado di migliorare la qualità dei volti. Inoltre, gli utenti possono condividere le proprie creazioni su piattaforme di social media, come Instagram e TikTok. Retomagic è attualmente gratuito, tuttavia in futuro potrebbero essere disponibili opzioni di abbonamento.

Sito web: retomagic.com

