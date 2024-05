Restora POS è la soluzione di automazione di prossima generazione per gli imprenditori della ristorazione. Una brillante soluzione software di fatturazione POS per ristoranti, in grado di gestire esclusivamente ogni operazione nel tuo ristorante. Restora POS ha messo a punto una soluzione digitale manageriale avanzata, una tecnologia senza problemi, un sistema online/offline reattivo e un team di supporto qualificato per il backup. Caratteristiche vitali di Restora POS: => Supporto reattivo => Potente integrazione di siti Web e app => Sistema di fatturazione POS Cloud => Servizi di abbonamento mensile e semestrale Prodotto principale di Restora POS: => Software di gestione del ristorante => Software di gestione dell'inventario del ristorante = > Software POS per ristoranti => Sistema di ordinazione di cibo online => Software cloud per cucine Tipi di business importanti che Restora POS offre: => Bar e birrerie => Panetteria e pasticceria => Hamburger e Paninoteca => Ristorante raffinato => Ristorante con servizio rapido => Ristorante in franchising => Ristorante mensa => Area ristorazione => Cloud Kitchen Restora POS non è solo una soluzione di automazione del ristorante, ma una soluzione all-in-one definitiva per qualsiasi tipo e dimensione di ristorante. Inoltre, Restora POS è fortemente integrato con siti Web, app e società di consegna di terze parti per un servizio di consegna efficiente e regolare e aumenta anche la visibilità online su diversi social media.

Sito web: restorapos.com

