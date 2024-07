Replica Studios offre soluzioni tecnologiche vocali complete in più lingue, ideali per diversi casi d'uso creativi e professionali. La sua piattaforma di intelligenza artificiale etica include strumenti di sintesi vocale e di sintesi vocale che personalizzano le voci per adattarle agli stili e alle situazioni dei personaggi, creando esperienze più coinvolgenti e coinvolgenti nella produzione di giochi, animazioni, film, e-learning, audiolibri e contenuti di social media. Replica Studios offre anche una funzionalità Voice Lab in cui una voce o un ruolo specifico può essere progettato e realizzato, creando una miscela di un massimo di 5 voci uniche. Le funzionalità di localizzazione e doppiaggio sono facilitate dal suo generatore vocale AI generativo multilingue che supporta più lingue e accenti diversi. Inoltre, gli sviluppatori possono creare app e piattaforme abilitate alla voce, migliorare i flussi di lavoro voice over, creare bot conversazionali e altro ancora utilizzando l'API di sintesi vocale avanzata di Replica. Le soluzioni fornite da Replica Studios sono adatte sia per la prototipazione iniziale che per la produzione finale, affrontando i flussi di lavoro creativi moderni garantendo al tempo stesso pratiche etiche di intelligenza artificiale e sicurezza commerciale.

Sito web: replicastudios.com

