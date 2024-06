Un modo più semplice per prototipare, testare e costruire software per veicoli! RemotiveLabs riduce le complessità nello sviluppo di software automobilistico, facilita l'astrazione dell'hardware e offre un ambiente più flessibile rispetto agli strumenti legacy con linguaggi specifici del dominio e processi bloccati. - Utilizzare il linguaggio di programmazione preferito, ad es. Python, Rust, C++, leggono e scrivono i dati dei segnali dei veicoli tramite le API gRPC. Utilizza lo scripting LUA per trasformare (rinominare, mappare, unire o sintetizzare) i segnali emessi con una frequenza personalizzata. - Produrre livelli di astrazione per AAOS, ProtoPie, Unity e simili nel formato previsto (ad esempio COVESA VSS, proprietà del veicolo AAOS). - Supportiamo i comuni protocolli di rete dei veicoli come CAN, FlexRay, LIN e Automotive Ethernet, abilitati da .dbc, .xml (fibex), .ldf e .arxml. È disponibile il supporto della protezione E2E. - Scorri a sinistra e costruisci il tuo banco di prova/banco di prova conveniente e disponibile in remoto in esecuzione sull'hardware di tua scelta (Nvidia Drive, Host Mobility, qualsiasi basato su Docker/Linux, Raspberry Pi, ecc.). Disponiamo di diverse API da collegare ai framework di test più diffusi, tra cui Jenkins, GitLab ecc. Crea facilmente casi di test, esegui la diagnostica e flash le ECU. RemoteLabs rende la CI e i test automatizzati più facili che mai. Non è necessario alcun computer aggiuntivo, utilizza un laptop con il sistema operativo di tua scelta per connetterti. Demo gratuita disponibile: non è necessario effettuare l'accesso: sperimenta subito i segnali del nostro ciclo di guida demo: https://demo.remotivelabs.com/ - Visualizza e riproduci i segnali (client Web/libreria di riferimento) - Lavora e trasforma i segnali su Android proprietà / VSS - Applica il tuo codice Prodotti nella piattaforma RemotiveLabs: - RemotiveBroker: un coltellino svizzero per sviluppatori software, da utilizzare come ECU software, registratore di dati, middleware per la prototipazione flessibile e abilitatore del banco di prova. Licenza hardware broker 2.500 Euro/anno (funziona sull'hardware di tua scelta, ad esempio Rasberry Pi o qualsiasi HW basato su Linux/Docker - Kit di riferimento disponibili qui: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: un ambiente virtuale RemotiveBroker per la riproduzione, la trasformazione e lo streaming di segnali. Collaborazione semplice e senza interruzioni senza toccare l'hardware. Pacchetto riproduzione cloud 900 Euro/anno.

Sito web: remotivelabs.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a RemotiveLabs. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.