ReLogo AI è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale utilizzato principalmente per la progettazione di loghi. Fornisce un approccio unico al marchio consentendo agli utenti di trasformare il proprio logo in numerosi stili unici. Va oltre il tradizionale approccio tematico monostilare e amplia le possibilità di rappresentazione del marchio. Questo strumento non si concentra solo sull'alterazione del logo, ma viene anche utilizzato come strumento di rendering AI per l'interior design. Gli utenti possono caricare un'immagine di un progetto di interior design e quindi ricevere rendering fotorealistici in una miriade di stili di design distinti in un breve lasso di tempo. Lo strumento ha una capacità convincente di combinare creatività e tecnologia, rendendo il processo di rendering del logo e del design semplice ed efficiente. È facile da usare e richiede solo una conferma via email o l'accesso con Google. Lo strumento supporta inoltre un'ampia gamma di stili, da "Energia urbana" a "Rovine antiche", rendendolo versatile per una vasta gamma di requisiti di progetto.

Sito web: relogoai.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ReLogo AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.