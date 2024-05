Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Facile da inviare, facile da approvare, veloce da rimborsare. Reimbi ha reinventato il modo in cui dovrebbero essere gestite le note spese. Hai bisogno di rimborsare facilmente i dipendenti per le spese di home office? Reimbi lo fa. Hai bisogno di rimborsare rapidamente ai candidati un posto di lavoro per le spese del colloquio? Reimbi lo fa. Hai bisogno di garantire che le tue politiche di rimborso siano seguite con una traccia di controllo completa? Reimbi lo fa. Supporto SSO, GDPR e API? Sì, anche quello. Scopri di più oggi.

Sito web: reimbi.com

