Redpanda is a powerful, yet simple, and cost-efficient streaming data platform that is compatible with Kafka® APIs while eliminating Kafka complexity.

Sito web: redpanda.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Redpanda Cloud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.