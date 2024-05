Reap Global

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Reap è una piattaforma finanziaria che consente l'accesso e la connettività finanziaria attraverso l'innovazione per aziende di tutte le dimensioni. Reap combina il software di gestione della spesa con una gamma di prodotti di pagamento innovativi, inclusa la carta di credito aziendale Visa Reap, fiore all'occhiello. Reap si impegna ad aiutare le aziende a orchestrare il successo fornendo i migliori strumenti finanziari che si evolvono con i propri clienti e il mercato. Reap è supportato da un gruppo di investitori autorevoli, tra cui Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures e Payment Asia. L'azienda è stata fondata nel 2018 e da allora si è espansa fino a raggiungere un team di oltre 50 persone, che lavorano in uffici in sette paesi.

