Realtor.com (stilizzato come realtor.com) è un sito Web di annunci immobiliari gestito dalla controllata di News Corp Move, Inc. e con sede a Santa Clara, California. Il sito è stato lanciato come Realtor Information Network nel 1995, fungendo da rete chiusa per i membri della National Association of Realtors. È stato rilanciato nel 1996 come sito web pubblico che mostra elenchi di proprietà. Da allora, Realtor.com afferma di essere il più grande sito web immobiliare negli Stati Uniti e nel 2016 è stato valutato 2,5 miliardi di dollari da Morgan Stanley. Le campagne pubblicitarie del sito web sono state premiate da Adweek e dai Webby Awards.

Sito web: realtor.com

