Fondata nel 2000, Readyplanet è una società leader nel marketing digitale nel sud-est asiatico. Siamo uno dei maggiori fornitori di siti Web in Tailandia e attualmente serviamo oltre 15.000 siti Web. Readyplanet sta attualmente cercando un amministratore di sistema senior esperto (Linux) da inserire nel nostro team di ingegneria di sistema. In questo ambiente altamente dinamico, l'amministratore di sistema senior eseguirà attività amministrative pratiche tra cui, ma non solo, scripting, configurazione, sicurezza e risoluzione dei problemi. Il nostro ambiente è in esecuzione principalmente su Linux (CentOS). Il candidato deve essere in grado di lavorare come parte del team e allo stesso tempo essere in grado di cogliere concetti o problemi e lavorare in modo indipendente per risolverli. Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi ed essere in grado di comunicare in modo efficace sono molto importanti per la posizione lavorativa.

Sito web: readyplanet.com

