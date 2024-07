Raw Shorts è un sofisticato software di creazione video abilitato dall'intelligenza artificiale. Questo strumento online consente agli utenti di trasformare il testo in animazioni e video altamente stilizzati. I servizi di Raw Shorts includono la trasformazione di fogli di calcolo, blog e articoli in contenuti video e le sue capacità spaziano dalla creazione di video esplicativi e animazioni a video promozionali per il Web e i social media, insieme ad animazioni per lavagna e post social animati. L'intelligenza artificiale integrata in Raw Shorts semplifica il processo di realizzazione del video. Ciò viene ottenuto innanzitutto scansionando e analizzando lo script caricato per identificare i concetti primari per la creazione di uno storyboard. Successivamente, l'intelligenza artificiale genera risorse multimediali correlate e le allinea su una sequenza temporale per corrispondere alla sceneggiatura, quindi genera una narrazione vocale. Raw Shorts fornisce anche un creatore di video drag and drop intuitivo che consente agli utenti di personalizzare manualmente le bozze video generate dall'intelligenza artificiale. Inoltre, la piattaforma ospita una libreria multimediale esente da royalty, a cui gli utenti possono accedere per arricchire i propri contenuti video. Infine, questa piattaforma offre agli utenti una varietà di risorse di apprendimento come blog sul marketing e sulla promozione dei video, oltre a un rapido supporto clienti.

Sito web: rawshorts.com

