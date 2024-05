Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

RAIDLOG.com è una soluzione di gestione dei progetti che aiuta le aziende a monitorare e gestire rischi, azioni, problemi e decisioni relativi ai propri progetti e portafogli. A differenza di altri strumenti PM incentrati sulla pianificazione, RAIDLOG.com è specificamente progettato per assistere i 16 milioni di leader di progetto in tutto il mondo nell'esecuzione con successo dei progetti affrontando le cause profonde del fallimento del progetto.

