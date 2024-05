Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Radiolab su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Radiolab è uno dei podcast e dei programmi radiofonici pubblici più amati al mondo. Lo spettacolo è noto per il suo giornalismo approfondito e il sound design innovativo. Creato nel 2002 da Jad Abumrad, Radiolab nasce come esplorazione della scienza, della filosofia e dell'etica utilizzando composizioni innovative e sound design. Oggi, Radiolab si è espanso e si è evoluto fino a diventare una piattaforma per il giornalismo e la narrazione di lunga durata. Lo spettacolo sfida le nozioni preconcette dei suoi ascoltatori su come funziona il mondo. Radiolab provoca, commuove, delizia e chiede al suo pubblico di vedere in modo nuovo il mondo che lo circonda. Radiolab è co-ospitato da Lulu Miller e Latif Nasser. Il co-conduttore di lunga data Robert Krulwich si è ritirato nel febbraio 2020 e Jad Abumrad si è ritirato nel 2022. Puoi trovare Radiolab ovunque ascolti i podcast.

Sito web: radiolab.org

