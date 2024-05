Costruire il sistema operativo per le imprese in LATAM. QUIK sta costruendo il sistema operativo per le imprese in LATAM. Da un lato, fornire agli utenti la possibilità di utilizzare l'app QUIK Super, dove possono ordinare cibi, generi alimentari e merci e riceverli in 30 minuti, pagando utilizzando la valuta che desiderano e la logistica gestita interamente dal team QUIK. Dall'altro, potenziare il business con QUIK Pro, offrendo loro un set completo di software per gestire la propria attività e la presenza online, con il proprio sito web, gestione dell'inventario, soluzioni logistiche, il tutto in perfetta sincronia con l'app QUIK Super, aumentando le vendite e i clienti soddisfazione.

Sito web: quikpago.com

