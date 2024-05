QuickCEP è una piattaforma conversazionale basata sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende a migliorare il coinvolgimento e il supporto dei clienti. Le caratteristiche principali includono: * Chatbot basati sull'intelligenza artificiale in grado di gestire fino al 98% delle richieste di assistenza clienti, aumentando i tassi di conversione di oltre il 30%. * Funzionalità di raccomandazione dei prodotti per suggerire prodotti pertinenti in base alle intenzioni del cliente. * Apprendimento automatizzato di documenti aziendali e manuali di prodotto per fornire informazioni accurate sul prodotto. * Supporto per il monitoraggio dello stato degli ordini e resi/cambi. * Copilota e-mail AI in grado di elaborare risposte, apprendere le abitudini di posta elettronica e diventare più efficiente nel tempo. QuickCEP offre integrazioni con piattaforme come Shopify e i chatbot sono alimentati da tecnologie come ChatGPT. L'azienda offre una prova gratuita e piani a pagamento, posizionandosi come una soluzione aziendale completa che va oltre i semplici chatbot basati sull'intelligenza artificiale, inclusi help desk, dati dei clienti e strumenti di automazione del marketing.

Sito web: quickcep.com

