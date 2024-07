PseudoEditor - Pseudocode Editor Online è uno strumento gratuito basato sul Web progettato per aiutare gli utenti a scrivere ed eseguire il debug dello pseudocodice in modo rapido e semplice. Include funzionalità come l'evidenziazione della sintassi, il salvataggio del codice e l'evidenziazione degli errori, rendendo più semplice per gli utenti scrivere ed eseguire il debug del proprio codice. Lo strumento dispone anche di una funzionalità di compilazione pseudocodice che consente agli utenti di testare il proprio codice con un solo clic. L'editor è completamente gratuito e non ci sono costi nascosti o commissioni per utilizzarlo, poiché i suoi costi operativi e di hosting sono supportati dalla pubblicità. Lo strumento è accessibile tramite qualsiasi browser web e può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo, il che significa che gli utenti possono iniziare subito a programmare senza alcuna configurazione. L'interfaccia utente è facile da navigare e lo strumento è dotato di due diverse opzioni di stile: modalità luce e modalità oscura. L'editor fornisce un ambiente di scrittura molto migliore con risultati di scrittura di pseudocodice fino a 5 volte più veloci rispetto a un altro programma, come Blocco note. Pseudocode Editor Online dispone di impostazioni avanzate e opzioni di consenso personalizzate per consentire agli utenti di controllare la propria privacy sul sito. Nel complesso, questo strumento è una soluzione utile e pratica per chiunque abbia bisogno di scrivere pseudocodice in modo rapido e semplice.

Sito web: pseudoeditor.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PseudoEditor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.